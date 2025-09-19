نينوى تسجل حالة انتحار جديدة وذي قار تفك لغز جريمة "غامضة"

شفق نيوز- نينوى/ ذي قار

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الجمعة، بإقدام شاب على إنهاء حياته شنقاً داخل منزله بسبب مشاكل عائلية، فيما تمكنت شرطة ذي قار من كشف ملابسات جريمة "غامضة".

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الشاب أنهى حياته داخل منزله في ناحية القحطانية التابعة لقضاء البعاج، وتم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وتم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".

وأشار إلى أن "محافظة نينوى، لا سيما مدينة الموصل، تشهد ارتفاعاً مقلقاً في حالات الانتحار التي باتت تُسجل بشكل شبه يومي، وسط غياب المعالجات الحقيقية والحلول الناجعة التي يمكن أن تحد من هذه الظاهرة المتفاقمة".

وفي محافظة ذي قار، تمكن قسم مكافحة إجرام الشطرة من كشف جريمة قتل "غامضة".

وأشارت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى "العثور على جثة رجل في منطقة البدعة بقضاء الشطرة وعليها آثار طعن بآلة حادة (سكين)".

وأضاف البيان، أن "المحققين توصلوا إلى معلومات دقيقة حول الجريمة"، مشيراً إلى "القبض على الجناة متهمين اثنين وإحالتهما إلى التحقيق".

وأوضح أن "التحقيقات بينت وجود خلافات سابقة على إثرها تم استدراج المجنى عليه وتنفيذ جريمة القتل طعناً"، مؤكداً "تدوين أقوالهما بالاعتراف قضائياً وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي".