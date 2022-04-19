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نينوى.. تجدد الاشتباكات بين قوة موالية للعمال الكوردستاني والجيش العراقي

Category: أمـن

Date: 2022-04-19T10:47:59+0000
نينوى.. تجدد الاشتباكات بين قوة موالية للعمال الكوردستاني والجيش العراقي

شفق نيوز/ تجددت الاشتباكات اليوم الثلاثاء، بين قوات موالية لحزب العمال الكوردستاني وقوة من الجيش العراقي في محافظة نينوى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن إطلاق النار تجدد بين الجيش العراقي وعناصر ايزيد خانة في ناحية القحطانية التابعة لقضاء البعاج.

وأضاف المصدر أن عناصر ايزيد خانة انتشرت اليوم في مجمع خانصور وأغلقت كل الطرق المؤدية الى المجمع باستثناء الطريق الرئيسي.

وكان مصدر أمني، قد افاد مساء أمس الاثنين، بانسحاب عناصر "ايزيدخانة" الموالين لحزب العمال الكوردستاني، من نقطة عسكرية في قضاء سنجار، بعد اشتباك مع الجيش العراقي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الجيش العراقي وبعد أن أطلق عيارات نارية على مبنى أسايش الايزدخانة، داخل مركز القضاء، أدى إلى ترك مسلحي الايزدخانة لموقع المبنى".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أفاد مصدر أمني، للوكالة، باندلاع اشتباكات بين قوات "ايزديخانة" الموالية لحزب العمال الكوردستاني، والجيش العراقي، وذلك بعد رفض هذه القوة طلباً من الجيش بترك نقطة عسكرية لهم، في مجمع دكوري شمالي قضاء سنجار

وذكر المصدر، أن "الاشتباكات المسلحة بين الطرفين، أدت إلى إصابة 4 أشخاص، اثنين من قوات ايزديخانة، و أحد جنود الجيش وآخر مواطن من سكنة المجمع".

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