نينوى.. بتر قدمي شاب بانفجار عبوة ناسفة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمن بانفجار عبوة ناسفة، يوم الأربعاء، على شاب في محافظة نينوى ما تسبب ببتر قدميه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت على شاب من اهالي قرية البطيشة الواقعة في منطقة الكسك غرب الموصل".

وأوضح أن "العبوة انفجرت على الشاب في محيط القرية، ما أدى إلى بتر قدميه وإصابات أخرى بليغة"، مبينا أن "الشاب في حالة صحية حرجة".

واشار المصدر الى ان "سكان القرية يشكون من المخلفات الحربية وناشدوا مراراً الجهات المعنية لتطهير الاراضي المحيطة بالقرية، لكن لم يكن هنالك اي اهتمام جدي بالموضوع".

ورغم مرور اربع سنوات على انتهاء الحرب ضد داعش، الا ان المخلفات الحربية لاتزال تحصد ارواح المدنيين بين الحين والاخر في محافظة نينوى.