نينوى.. انتشال جثة شاب غريق بالموصل والكشف عن جريمة قتل في تلعفر

شفق نيوز/ انتشلت الشرطة النهرية في مدينة الموصل، يوم الأحد، جثة شاب غرق قبل عدة أيام في نهر دجلة، فيما اعلنت قيادة شرطة نينوى الكشف عن اعتقال مرتكب جريمة قتل في تلعفر.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن الشرطة النهرية انتشلت جثة شاب من مواليد 2006 غرق قبل عدة أيام في نهر دجلة عندما كان يسبح بالقرب من احدى ضفاف النهر داخل مدينة الموصل.

وفي نينوى أيضا؛ اعلن قائد شرطة محافظة نينوى اللواء ليث خليل الحمداني ان مكتب مكافحة اجرام تلعفر التابع لمديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى.

وقال الحمداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه بعد جمع المعلومات والبحث والتحري والكشف على محل الحادث، تمكن من كشف جريمة قتل المجنى عليه ( ف ح ز ا ) وهو يقود عجلته ليلا واصابة افراد عائلته التي كانت بصحبته ويتمكن من إلقاء القبض على اثنين من المجرمين اللذين نفذا جريمة القتل وهم كل من المتهم (ن ا خ م) والمتهم (م ص خ م) وضبط بحوزتهم مسدس 9 ملم ورمانة يدوية وكذلك ضبط العجلة نوع بيكب التي كانوا يستقلونها، تم القبض عليهم في منطقة قضاء (تلعفر) غرب مدينة الموصل.

واضاف قائد شرطة نينوى، أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم وفق المادة ٤٠٦ \ ١ \ أ من قانون العقوبات العراقي لسنة 1969.