سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نينوى.. انتشال جثة شاب غريق بالموصل والكشف عن جريمة قتل في تلعفر

Category: أمـن

Date: 2021-04-04T12:21:37+0000
نينوى.. انتشال جثة شاب غريق بالموصل والكشف عن جريمة قتل في تلعفر

شفق نيوز/ انتشلت الشرطة النهرية في مدينة الموصل، يوم الأحد، جثة شاب غرق قبل عدة أيام في نهر دجلة، فيما اعلنت قيادة شرطة نينوى الكشف عن اعتقال مرتكب جريمة قتل في تلعفر.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن الشرطة النهرية انتشلت جثة شاب من مواليد 2006 غرق قبل عدة أيام في نهر دجلة عندما كان يسبح بالقرب من احدى ضفاف النهر داخل مدينة الموصل.

وفي نينوى أيضا؛ اعلن قائد شرطة محافظة نينوى اللواء ليث خليل الحمداني ان مكتب مكافحة اجرام تلعفر التابع لمديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى.

وقال الحمداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه بعد جمع المعلومات والبحث والتحري والكشف على محل الحادث، تمكن من كشف جريمة قتل المجنى عليه ( ف ح ز ا ) وهو يقود عجلته ليلا واصابة افراد عائلته التي كانت بصحبته ويتمكن من إلقاء القبض على اثنين من المجرمين اللذين نفذا جريمة القتل وهم كل من المتهم (ن ا خ م) والمتهم (م ص خ م) وضبط بحوزتهم مسدس 9 ملم ورمانة يدوية وكذلك ضبط العجلة نوع بيكب التي كانوا يستقلونها، تم القبض عليهم في منطقة قضاء (تلعفر) غرب مدينة الموصل.

واضاف قائد شرطة نينوى، أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم وفق المادة ٤٠٦ \ ١ \ أ من قانون العقوبات العراقي لسنة 1969.

related

في أيسر الموصل.. القبض على مطلوبين بقضايا سرقة وترويج العملة المزيفة

Date: 2021-03-30 10:45:13
في أيسر الموصل.. القبض على مطلوبين بقضايا سرقة وترويج العملة المزيفة

الكشف عن تفاصيل قتل فتاة نحرا شرقي الموصل بعد القبض على العصابة المنفذة

Date: 2019-10-18 18:10:57
الكشف عن تفاصيل قتل فتاة نحرا شرقي الموصل بعد القبض على العصابة المنفذة

تحرير شابة مختطفة والقبض على خاطفها بعد مطاردة في أيسر الموصل

Date: 2019-06-23 09:32:32
تحرير شابة مختطفة والقبض على خاطفها بعد مطاردة في أيسر الموصل

القبض على المسؤول عن بيت المال والجباية والزكاة بداعش في الموصل

Date: 2019-12-28 18:52:04
القبض على المسؤول عن بيت المال والجباية والزكاة بداعش في الموصل

مسؤول محلي يحذر من "قنابل موقوتة" في الموصل قادمة من سوريا

Date: 2019-08-01 13:58:18
مسؤول محلي يحذر من "قنابل موقوتة" في الموصل قادمة من سوريا

القبض على 71 مطلوباً للقضاء بتهم جنائية في ثلاث محافظات

Date: 2021-01-18 06:57:33
القبض على 71 مطلوباً للقضاء بتهم جنائية في ثلاث محافظات

سقوط طائرة مسيرة جنوب شرق الموصل

Date: 2020-05-23 12:47:51
سقوط طائرة مسيرة جنوب شرق الموصل

صور.. هكذا بدت الموصل قبيل زيارة بابا الفاتيكان

Date: 2021-03-06 13:02:34
صور.. هكذا بدت الموصل قبيل زيارة بابا الفاتيكان