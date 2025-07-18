نينوى.. انتشال جثة رجل قضى غرقاً واعتقال 3 أشخاص يسرقون "أغطية المجاري"

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الجمعة، بانتشال جثة رجل غرق أثناء السباحة في مشروع مائي، فيما ألقت الشرطة القبض على ثلاثة أحداث متهمين بسرقة "أغطية المجاري" في مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "دائرة الطب العدلي في مدينة الموصل تسلمت اليوم، جثة رجل قضى غرقاً أثناء محاولته السباحة في مشروع ماء الرشيدية شمال المدينة".

وأوضح أن "فرق الإنقاذ بالتعاون مع مفارز الشرطة تمكنت من انتشال الجثة بعد تلقي بلاغاً من الأهالي"، مشيراً إلى أن "الضحية كان يسبح في مياه المشروع المخصصة لأغراض الخدمة، والتي تُعد غير مخصصة للسباحة".

وأكد المصدر أن "التحقيق فُتح من قبل الجهات الأمنية للوقوف على تفاصيل الحادث، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، قبل تسليم الجثة إلى ذويها أصولياً".

من جانب آخر، أبلغ مصدر في شرطة نينوى، وكالة شفق نيوز، بأن "قوة من مديرية مكافحة إجرام أبي تمام تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة أحداث قاموا بسرقة أغطية المجاري ومواد حديدية من حي المهندسين في الجانب الأيسر من مدينة الموصل".

وبين أن "عملية الاعتقال تمت في حي التنك بالجانب الأيمن، بعد متابعة دقيقة لتحركاتهم"، مشيراً إلى أن "مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد تناقلت خلال الأسبوع الماضي مقاطع فيديو تظهر المتهمين وهم يتجولون بعربة يجرها حصان في عدة أحياء بالموصل، ويقومون بسرقة الأغطية الحديدية من أمام الدور السكنية".

وأكد المصدر أن "المتهمين تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً للقانون".