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نينوى.. انتحار طالب في الثالث متوسط بسبب الغاء الدور الثالث

Category: أمـن

Date: 2021-11-27T09:17:37+0000
نينوى.. انتحار طالب في الثالث متوسط بسبب الغاء الدور الثالث

شفق نيوز / أقدم طالب في الصف الثالث متوسط، على الانتحار يوم السبت، وذلك بعد معرفته بقرار وزارة التربية القاضي بإلغاء الدور الثالث.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "شاباً شنق نفسه داخل منزله وهو من مواليد 2004، ويسكن في منطقة بازوايا الواقعة شرق مدينة الموصل".

وأوضح ذوو الضحية، أن "سبب الانتحار هو إلغاء وزارة التربية لامتحانات الدور الثالث للصف الثالث المتوسط". وفقاً للمصدر الذي أشار إلى أن "الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث".

وكانت وزارة التربية العراقية، قد قررت مؤخرا الغاء شمول الطلبة الذين أدوا الدورين الأول والثاني في خوض الاختبار للدور الثالث، وهو ما أربك الوضع وتسبب بتأجيل الامتحانات إلى الرابع من الشهر المقبل.

في سياق متصل، ذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن شابا أقدم على الانتحار بواسطة رمي نفسه في نهر البدعة بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، مشيراً إلى أن قوات الشرطة النهرية احتشدت بمكان الحادث، وأنزلت غواصيها بحثا عن جثة الشاب ومعرفة هويته.

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