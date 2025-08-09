نينوى .. انتحار امرأة وشرطي يُنهي حياته اثناء الواجب

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم السبت، بأن القوات الأمنية سجلت حالتي انتحار منفصلتين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة تبلغ من العمر 19 عاماً أقدمت على الانتحار شنقاً داخل منزلها في حي الكرامة شرقي الموصل، وبحسب ادعاءات ذويها فإنها كانت تعاني من مشاكل واضطرابات نفسية، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً بالحادثة".

وأضاف المصدر أن "الحادثة الثانية وقعت في ناحية النمرود جنوب شرق الموصل، حيث أقدم شرطي على إطلاق النار على نفسه من بندقيته المكلف بها أثناء الواجب في مركز شرطة النمرود، ما أدى إلى وفاته في الحال، وقد جرى نقل جثته إلى الطب العدلي وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة".