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نينوى.. الأمن الوطني يلقي القبض على عناصر في دواوين "الجند والغنائم والحسبة"

Category: أمـن

Date: 2021-12-20T08:22:44+0000
نينوى.. الأمن الوطني يلقي القبض على عناصر في دواوين "الجند والغنائم والحسبة"

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني يوم الاثنين، إلقاء القبض على اربعة إرهابيين في غرب نينوى.

ونقلت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بناءً على معلومات دقيقة، وتكثيف الجهد الاستخباري؛ تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في غرب محافظة نينوى من إلقاء القبض على اربعة ارهابيين صادرة بحقهم مذكرات قبض وتحري وفق أحكام المادة (4/ ارهاب) بمناطق متفرقة من قاطع المسؤولية".

وأشارت الخلية؛ إلى أنه "تم تدوين أقوالهم اصولياً و اعترفوا بعملهم فيما يسمى ولاية الجزيرة وضمن دواوين (الجند والغنائم والحسبة) ونفذوا عمليات قتل بحق المواطنين والاستيلاء على ممتلكاتهم، فضلا عن  مشاركتهم في المواجهات ضد القوات الأمنية إبان عمليات التحرير".

ولفت البيان؛ إلى أنه "جرى احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة".

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