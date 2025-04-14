نينوى.. الإفراج عن "أبو جنة" ومتهمي "المحتوى الهابط" بكفالة

نينوى/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الاثنين، بالإفراج عن جميع المعتقلين لدى جهاز الأمن الوطني في مدينة الموصل، على خلفية قضية "المحتوى الهابط"، بمن فيهم "أبو جنة"، وذلك بعد استكمال التحقيقات معهم واستحصال الكفالة القانونية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الأمن الوطني أفرج بكفالة عن جميع الموقوفين بقضية المحتوى الهابط تباعاً، وآخرهم كان (أبو جنة)، صاحب أحد المطاعم، وأحد أبرز مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في العراق".

وأضاف أن "التحقيق شمل 14 شخصاً تم اعتقالهم خلال الأسبوع الماضي بتهم تتعلق بنشر محتوى يُصنف على أنه هابط ويُخل بالذوق العام".

ونفذ جهاز الأمن العراقي، يوم الأحد الماضي، حملة اعتقالات طالت 9 من صانعي "المحتوى الهابط" في مدينة الموصل، بينهم أصحاب مطاعم معروفة، ضمن إجراءات تهدف للحد من الظواهر المسيئة للذوق العام في المدينة.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من جهاز الأمن الوطني اعتقلت، مجموعة من الأشخاص المتهمين بإنتاج محتوى هابط على مواقع التواصل الاجتماعي، في مناطق متفرقة من مدينة الموصل".

وأضاف، أن "من بين المعتقلين أشخاص معروفون على (السوشال ميديا)، أبرزهم (أبو جنة)، وهو صاحب مطعم للأسماك، وكذلك شخص يُعرف باسم (مينه مينه)، وصاحب مطعم آخر للأسماك، إلى جانب صانعي محتوى مثل (علي الخالدي) و(حمزة حباتي) وآخرين".

وبيّن المصدر، أن "الحملة تأتي في إطار توجيهات أمنية للحد من انتشار المحتوى الذي يُسيء للذوق العام، ويُشوّه صورة مدينة الموصل ومجتمعها"، مؤكداً أن "التحقيقات ما تزال جارية مع الموقوفين تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".