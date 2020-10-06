نينوى.. الإطاحة بأحد أهم عناصر "فرقة الكواسر" بداعش

شفق نيوز/ أعلنت الاستخبارات العسكرية يوم الثلاثاء الإطاحة بأحد أهم عناصر "فرقة الكواسر" بتنظيم داعش في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وقالت الاستخبارات العسكرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعملية نوعية تميزت بالجرأة والمباغتة السريعة، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ وقوة من فصيل الاستطلاع في لواء ٦٦ للفرقة، من القاء القبض على على الارهابي المدعو ( الرقاوي ) في قرية الكصيرين بناحية الحمدانية غرب نينوى".

وأضافت أنه "أحد أهم عناصر ما كانت تسمى بفرقة (الكواسر) الارهابية التي شاركت بعدة معارك ضد قواتنا الامنية ابان التحرير"، منوهة إلى أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".



