نينوى.. الإطاحة بمسؤول في داعش وأحد معاونيه

شفق نيوز/ أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات في وزارة الداخلية، يوم الاثنين، بتمكن قواتها من إلقاء القبض على مسؤول بتنظيم داعش وأحد معاونيه في محافظة نينوى.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استمرارا للعمليات الاستخباراتية التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ومن خلال تكثيف الجهد الاستخباراتية ومقاطعة المعلومات، فقد تمكنت الوكالة من القاء القبض على ارهابيين اثنين مطلوبان وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهما لعصابات داعش الارهابي".

وأضافت، "من خلال التحقيقات اعترف الارهابي الاول بأنه عمل فيما يسمى ديوان الجند لواء الغرباء، ثم اشترك بعدة غزوات ضد الحشد الشعبي في جبال مكحول، ومن ثم تسنم منصب مايسمى اداري كتيبة عمر بن الخطاب، واشترك بمعركة الموصل القديمه ضد القوات الامنية المحررة للمدينة، وفي عام ٢٠١٩ عاد الى بغداد لغرض استطلاع الاوضاع وجمع المعلومات وتنفيذ عمليات ارهابية في بغداد، وتم القبض علية".

وتابعت الوكالة، "أما الارهابي الثاني عمل بمايسمى ديوان الشرطة اللااسلامية، وبعد ذلك تم اختيارة للمشاركه في الغزوات الارهابية في جبال مكحول في صلاح الدين وبعد انتهاء الغزوات عاد الى مدينة الموصل وتم تكليفه بمحاربه القوات الامنيه المشاركه في عمليات تحرير الموصل".

وأشارت إلى "إتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما لينالوا جزاءهما العادل على ما اقترفاه من اعمال اجرامية ضد الانسانية".