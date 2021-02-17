نينوى.. الإطاحة بمرافق شخصي لأحد قادة داعش

شفق نيوز/ أفادت الاستخبارات العسكرية، الأربعاء، بإلقاء القبض على المرافق الشخصي لأحد قادة داعش في محافظة نينوى.

وقالت الاستخبارات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مفارزها تمكنت "من إلقاء القبض على المرافق الشخصي لما يسمى بأمر قاطع الجزيرة بعد تسلله من الحدود السورية باتجاه أراضينا عبر قرية مشيرفة التابعة لناحية ربيعة غربي نينوى عن طريق التهريب".

وأضافت أنه "احد الإرهابيين الناشطين ضمن ما يسمى ولاية نينوى"، مشيرة إلى أنه "هروب بعد التحرير الى سوريا وعمل هناك ضمن التنظيمات الإرهابية الى ان تم اعتقاله من قبل قوات (قسد) السورية، وتم الإفراج عنه لاحقا ليقوم بالتسلل الى الأراضي العراقية".

وأشارت إلى أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".