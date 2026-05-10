نينوى.. الإطاحة بعصابة ابتزاز تدّعي الارتباط بفصيل مسلح وبناشطين من "أرباب السوابق"

أفاد مصدر أمني في نينوى، مساء اليوم الأحد، بالإطاحة بعصابة ابتزاز تدعي الارتباط بفصيل مسلح ولها علاقات بناشطين من "أرباب السوابق" مشمولين بالعفو العام، مبيناً ان العصابة تستهدف الموظفين الحكوميين والشركات الأهلية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة الأمنية وبإشراف مباشر من رئاسة محكمة استئناف نينوى تمكنت من الإطاحة بإحدى عصابات الابتزاز التي كانت تدّعي ارتباطها بأحد الفصائل المسلحة، وتستهدف موظفين ودوائر حكومية وشركات أهلية للحصول على أموال بطرق غير قانونية".

وبين أن "العصابة تورطت بتهديد موظفين ودوائر حكومية وشركات أهلية، عبر ادعاءات بوجود ارتباطات مع جهات مسلحة بهدف الحصول على مبالغ مالية".

وتابع أنه "تم اعتقال أحد أفراد العصابة وتبين أنه تربطه علاقات مع بعض الناشطين في الموصل من أرباب السوابق، والذين شُمل بعضهم بقانون العفو الأخير"، مبيناً أن "المتهم ما يزال يخضع للتحقيق للكشف عن بقية أفراد الشبكة والمتورطين معها".

وأكد المصدر أن "القضاء والأجهزة الأمنية يقفان بالمرصاد لكل من يحاول المساس بأمن واستقرار المحافظة أو استغلال الأوضاع لابتزاز المواطنين والمؤسسات".