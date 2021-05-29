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نينوى.. القبض على 12 "إرهابياً" في مناطق متفرقة من المحافظة

Category: أمـن

Date: 2021-05-29T08:42:03+0000
نينوى.. القبض على 12 "إرهابياً" في مناطق متفرقة من المحافظة

شفق نيوز / أعلنت وكالة الاستخبارات، يوم السبت، القبض على 12 إرهابيا بعمليتين منفصلتين، في مناطق متفرقة من محافظة نينوى.

وذكرت الاستخبارات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الملقى القبض عليهم من المدرجين ضمن قاعدة بيانات المطلوبين وفق احكام المادة (٤ / ارهاب) وذلك لعملهم كمقاتلين بما يسمى ديوان الجند وقاطع دجلة والمعسكرات العامة وديوان العسكر تحت كنى وأسماء مختلفة".

وأضافت أن "الملقى القبض عليهم ومن خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بالاشتراك بعدد من عمليات إرهابية ضد القوات الامنية والمواطنين وحث المواطنين على الانضمام لعصابات داعش تحت التهديد أثناء عمليات التحرير وبعدها".

وأكدت الاستخبارات، "تدوين أقوال المتهمين ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف، واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية".

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