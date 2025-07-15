‏نينوى.. القبض على مسؤول في دائرة التسجيل العقاري متلبساً بالرشوة

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الثلاثاء، بأن مديرية استخبارات المحافظة ألقت القبض على مسؤول في دائرة التسجيل العقاري بالجانب الأيسر من مدينة الموصل، متلبساً بتقاضي رشوة.

قال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة من استخبارات نينوى نفذت كميناً محكماً أسفر عن إلقاء القبض على أحد المسؤولين في دائرة التسجيل العقاري بالجانب الأيسر لمدينة الموصل متلبساً بتقاضي مبلغ مالي قدره 2000 دولار كرشوة.

وأضاف المصدر، أن المتهم تم ضبطه بالجرم المشهود داخل مكتبه، وتقرر توقيفه على ذمة التحقيق، تمهيداً لعرضه أمام القضاء لتدوين أقواله يوم غد الأربعاء، وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تنفذ بين الحين والآخر حملات دقيقة في دوائر التسجيل العقاري بالأيسر، بعد تكرار حالات التلاعب والتجاوز في ملف الأراضي والعقارات.