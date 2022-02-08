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نينوى.. القبض على متهم بقتل قريبه بالتعاون مع أشخاص من خارج المحافظة

Category: أمـن

Date: 2022-02-08T05:09:52+0000
نينوى.. القبض على متهم بقتل قريبه بالتعاون مع أشخاص من خارج المحافظة

شفق نيوز/ تمكنت مديرية شرطة ربيعة بمحافظة نينوى يوم الثلاثاء، من إلقاء القبض على متهم ارتكب جريمة قتل على طريق موصل - ربيعة بالقرب من مفرق قرية (دبشيه).

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان القاتل من أقارب الضحية وكان دافع ارتكاب الجريمة هو دافع مادي (مال) لكنه لم يوضح طبيعة القضية التي بين الجاني والضحية.

وبين المصدر؛ ان المتهم قد اعترف بارتكابه الجريمة ومن خلال التحقيق معه تبين أن هناك متهمين آخرين من خارج المحافظة لهم يد بجريمة القتل هذه وهم متورطين بها.

وأشار المصدر الى ان فريق التحقيق توصل الى الجاني من خلال كاميرات المراقبة الموجودة في السيطرات والأماكن التي مر بها الضحية قبل أن يُجهز عليه الجاني بثلاث رصاصات قرب مفرق القرية المذكور. 

وكان مصدر امني قد أبلغ مراسل شفق نيوز بوقوع هذه الجريمة مساء يوم الخميس الماضي؛ حيث كشف آنذاك عن مقتل مدني من أبناء عشيرة زوبع الشمرية غرب مدينة الموصل وقال المصدر ان مسلحين مجهولي الهوية 

أجهزوا عليه  بثلاث رصاصات عندما كان يقود سيارته بالقرب من مفرق قرية (دبشيه) على طريق موصل - ربيعة.

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