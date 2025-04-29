نينوى.. القبض على متهم بحوزته 1147 بطاقة ناخب و20 مليون دينار

شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الثلاثاء، أن جهاز الأمن الوطني ألقى القبض على متهم متلبس بجريمة بيع وشراء بطاقات الناخبين في محافظة نينوى، مبيناً أن المتهم كان يخطط لتحويلها إلى تجارة مربحة عبر بيعها لمرشحين قبيل الانتخابات.

ووفقاً لبيان من المجلس ورد لوكالة شفق نيوز، فإن "القبض على المتهم جرى بناءً على قرار قاضي محكمة تحقيق نينوى - المكتب المختص بقضايا جهاز الأمن الوطني، حيث تم ضبطه بحوزته 1147 بطاقة ناخب و20 مليون دينار عراقي".

وأضاف البيان أن "المتهم اعترف صراحةً خلال التحقيقات بقيامه بالاشتراك مع مجموعة من الأشخاص بشراء بطاقات الناخبين من مناطق متفرقة في محافظة نينوى، تمهيداً لبيعها لبعض المرشحين مع اقتراب موعد الانتخابات بأسعار مضاعفة".

وأكد مجلس القضاء أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق أحكام المادة 40 من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل".