نينوى.. القبض على "داعشي" متنكر بزي امرأة في أحد الأسواق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، مساء يوم الأحد، بإلقاء القبض على عنصر من تنظيم داعش متنكراً بزي نسائي في سوق قضاء البعاج غربي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "العنصر المقبوض عليه سبق له الانتماء لتنظيم داعش لمدة سبعة أشهر خلال فترة سيطرة التنظيم على محافظة نينوى، لكنه غير مسجل ضمن البيانات الرسمية التي تمتلكها الأجهزة الأمنية".

وأشار إلى أن "التحقيقات الأولية أكدت أن الشخص المقبوض عليه لم يتسلل من سوريا رغم قرب البعاج من الحدود"، مؤكداً أن "المنطقة الحدودية آمنة وتخضع لرقابة مشددة".

وأضاف المصدر أن "الشخص معروف في البعاج ولديه أشقاء كانوا أعضاء في التنظيم أيضاً، وتجري حالياً تحقيقات معه لمعرفة دوافعه ونواياه".