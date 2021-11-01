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نينوى.. العثور على جثة امرأة "منحورة" والإطاحة بعصابة لتهريب النفط

Category: أمـن

Date: 2021-11-01T19:36:40+0000
نينوى.. العثور على جثة امرأة "منحورة" والإطاحة بعصابة لتهريب النفط

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الإثنين، بالعثور على جثة امرأة "منحورة" بواسطة سكين في محافظة نينوى، في وقت اطاحت فيه الأجهزة الأمنية بعصابة لتهريب النفط.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن "قوة امنية عثرت اليوم على جثة امرأة في الثلاثينيات من عمرها مرمية بالقرب من الطريق الحولي لقضاء تلكيف".

وبحسب المصدر فإن "المرأة كانت مصابة بطعنات في البطن والصدر ورأسها منحور بسكين بشكل شبه كامل".

كما اشار مصدر آخر، الى أن "شرطة النفط ألقت القبض على عصابة مختصة بتهريب النفط الابيض في احدى محطات الجانب الايسر لمدينة الموصل، عند محاولتهم نقل النفط الابيض من المحطة الى ساحة مجاورة من اجل تهريبه الى محافظات إقليم كوردستان بسبب فرق التسعيرة".

يجدر بالذكر ان الموصل تشهد ازمة وقود منذ قرابة شهر رغم زيادة حصتها من الوقود وهنالك زخم كبير على حصة النفط الابيض.

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