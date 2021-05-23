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نينوى.. الشرطة تصدر توضيحا بشأن عجلة أحرقت 5 موصليين

Category: أمـن

Date: 2021-05-23T18:41:06+0000
نينوى.. الشرطة تصدر توضيحا بشأن عجلة أحرقت 5 موصليين

شفق نيوز / أصدرت قيادة شرطة محافظة نينوى، يوم الأحد، توضيحا بشأن احتراق عجلة نوع "كيا" في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، وأدى إلى إصابة خمسة أشخاص.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، احترقت عجلة نوع "كيا ريو" بيضاء اللون،  على الشارع الخدمي في منطقة حي التأميم ضمن الجانب الأيسر من مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وعن هذا الحادث، أوضحت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الحادث هو قضاء وقدر، وهو حادث جنائي أدى إلى إصابة خمسة أشخاص كانوا بداخل العجلة بحروق متوسطة، تم نقلهم إلى المستشفى".

وأضافت أن "كشفا تم على محل الحادث من قبل مديرية الأدلة الجنائية ومديرية مكافحة المتفجرات، وتبين بأن سبب الحادث هو انفجار (قنينة غاز مكيف العجلة)، ما أدى إلى احتراق العجلة بالكامل".

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