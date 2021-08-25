نينوى.. السجن 5 سنوات لمتهم أدين بمحاولة بيع أرض مملوك للدولة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاربعاء، بإصدار محكمة جنايات نينوى حكماً بالسجن 5 سنوات بحق متهم إثر إدانته بمحاولة بيع أرض مملوك للدولة مخصص لمركز صحي في جانب الموصل الايسر.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات نينوى الاولى أصدرت قرار الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات بحق المتهم ماهر السامرائي المتورط الرئيسي بمحاولة بيع أرض مستوصف صحي يقع بالجانب الايسر من مدينة الموصل بموجب اوليات وكتب مزورة عائدة لعقارات الدولة".

ولفت الى أن "السامرائي حاول بيع ارض مركز صحي بعد تزوير اولياتها لكنه لم ينجح بذلك وانته به المطاف خلف القضبان".