سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نينوى.. الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع قرب محطة وقود

Category: أمـن

Date: 2022-08-18T10:37:53+0000
نينوى.. الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع قرب محطة وقود

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني في نينوى، اليوم الخميس، اخماد حريق اندلع قرب محطة لتعبئة الوقود شرقي مدينة الموصل.

وقالت مديرية دفاع نينوى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن  "مفرزة من الدفاع المدني منعت وقوع حريق كارثي بعد اندلاعه في أعشاب ونبات القصب في شارع الحي الصناعي قرب السياج الخلفي لمحطة تعبئة وقود في ناحية برطلة، شرقي مدينة الموصل، من دون وقوع أضرار بشرية".

وأضاف البيان انه "تم اخماد الحريق وابعاد النيران عن المحطة" مبينة انه "كإجراء احترازي ووقائي جرت عملية تبريد للمحطة لاحتمال تطاير جمرات للنبات المحترق"، مبينا أنه "لولا إخماد الحريق فإنه كان سيصل الى داخل المحطة".

related

في 3 محافظات.. قنبلة يدوية تودي بحياة منتسب أمني واعتقال 6 دواعش

Date: 2021-06-02 17:10:58
في 3 محافظات.. قنبلة يدوية تودي بحياة منتسب أمني واعتقال 6 دواعش

شاحنة "حصان طروادة" .. إحباط مخطط لداعش لاستهداف الموصل (صور)

Date: 2022-02-03 10:19:42
شاحنة "حصان طروادة" .. إحباط مخطط لداعش لاستهداف الموصل (صور)

في ثلاث محافظات.. تفاصيل عملية لجهاز مكافحة الإرهاب استمرت 7 أيام (صور)

Date: 2022-06-04 06:13:02
في ثلاث محافظات.. تفاصيل عملية لجهاز مكافحة الإرهاب استمرت 7 أيام (صور)

القبض على 3 من داعش بينهم قيادي بالتنظيم في ديالى ونينوى

Date: 2021-09-07 13:41:04
القبض على 3 من داعش بينهم قيادي بالتنظيم في ديالى ونينوى

الحشد الشعبي يرسل تعزيزات كبيرة الى محافظة نينوى

Date: 2019-12-08 13:35:24
الحشد الشعبي يرسل تعزيزات كبيرة الى محافظة نينوى

الاطاحة باثنين من "جند الخلافة" في نينوى

Date: 2020-11-14 14:36:20
الاطاحة باثنين من "جند الخلافة" في نينوى

صور.. القوات الامنية في نينوى تباشر بتجريف "الجزرات النهرية" لطرد الدواعش

Date: 2021-04-07 18:12:19
صور.. القوات الامنية في نينوى تباشر بتجريف "الجزرات النهرية" لطرد الدواعش

في 3 محافظات عراقية.. مقتل مدني وانتحار آخر ونجاة ثالث من محاولة اغتيال

Date: 2022-04-19 18:10:53
في 3 محافظات عراقية.. مقتل مدني وانتحار آخر ونجاة ثالث من محاولة اغتيال