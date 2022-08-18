نينوى.. الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع قرب محطة وقود

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني في نينوى، اليوم الخميس، اخماد حريق اندلع قرب محطة لتعبئة الوقود شرقي مدينة الموصل.

وقالت مديرية دفاع نينوى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مفرزة من الدفاع المدني منعت وقوع حريق كارثي بعد اندلاعه في أعشاب ونبات القصب في شارع الحي الصناعي قرب السياج الخلفي لمحطة تعبئة وقود في ناحية برطلة، شرقي مدينة الموصل، من دون وقوع أضرار بشرية".

وأضاف البيان انه "تم اخماد الحريق وابعاد النيران عن المحطة" مبينة انه "كإجراء احترازي ووقائي جرت عملية تبريد للمحطة لاحتمال تطاير جمرات للنبات المحترق"، مبينا أنه "لولا إخماد الحريق فإنه كان سيصل الى داخل المحطة".