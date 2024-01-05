نينوى.. الحشد يلقي القبض على عنصر بـ"جيش العسرة" بداعش

شفق نيوز/ أعلن الحشد الشعبي، يوم الجمعة، إلقاء القبض على عنصر بـ"جيش العسرة" في تنظيم داعش.

وذكر بيان لإعلام اللواء 30 في الحشد ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد جمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة وبكمين محكم تمكنت مفارز استخبارات اللواء 30 بالحشد الشعبي وبالتنسيق مع استخـبارات الفوج الاول ل 21 فق 15 الجيش العراقي تم إلقاء القبض على الداعشي (ف. ي) ضمن قاطع المسؤولية".

واوضح البيان ان "العنصر مطلوب للقضاء وفق المادة 4/ ارهاب بسبب انتمائه الى ما كان يسمى « بجيش العسرة».. وبعد اجراء التحقيقات معه تم تسليمه الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".