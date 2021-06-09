نينوى.. الاستخبارات تطيح بـ18 عنصراً في داعش

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على ١٨ عنصرا في تنظيم داعش بمحافظة نينوى شمالي العراق.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "وفقا لمعلومات استخباراتية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على ١٨ ارهابيا بمناطق متفرقة من محافظة نينوى".

وأضافت أنهم "مطلوبون وفق مذكرات قبض قضائية صادرة بحقهم وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب لعملهم ضمن صفوف داعش بمايسمى ولاية نينوى والمعسكرات وديوان الجند وقاطع بادوش وفرقة نهاوند و المعهد اللا شرعي وفرقة عين جالوت تحت كنى واسماء مختلفة".

وأشارت إلى أنهم "اعترفوا بالاشتراك بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين قبل عمليات التحرير"، منوهة إلى "تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اصوليا".