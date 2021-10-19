نينوى.. الاستخبارات تطيح بـ"إرهابي" وتضبط أسلحة واعتدة بمنزله

شفق نيوز/ أفاد الاستخبارات العسكرية، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على "ارهابي" وضبط اسلحة واعتدة في منزله بزمار غربي نينوى.

وقالت لاستخبارات العسكرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه ضمن "مهامها في ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة وعلى ضوء معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٥ أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي اشارت لتواجد أحد الارهابيين المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة ٤ إرهاب في قرية تمارات التابعة الى ناحية زمار غربي نينوى".

وتابعت بالقول، "تم على اثرها وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الثالث لواء المشاة الثالث ٧٣ ومفرزة من مكتب الأمن الوطني في العياضية، مداهمة منزل الارهابي والقبض عليه وضبط ٣ بنادق مختلفة و٣ مسدسات صوتية و١٨ مخزن بندقية و٣٠٠ اطلاقة سلاح AK و١٥٠ اطلاقة مسدس صواي بالاضافة الى ناظور نهاري".

وأشارت إلى "تسليم الارهابي الى جهة الطلب والتعامل مع المواد وفق السياقات المعمول بها".