سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نينوى.. الاستخبارات تطيح بـ"إرهابي" وتضبط أسلحة واعتدة بمنزله

Category: أمـن

Date: 2021-10-19T19:53:31+0000
نينوى.. الاستخبارات تطيح بـ"إرهابي" وتضبط أسلحة واعتدة بمنزله

شفق نيوز/ أفاد الاستخبارات العسكرية، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على "ارهابي" وضبط اسلحة واعتدة في منزله  بزمار غربي نينوى.

وقالت لاستخبارات العسكرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه ضمن "مهامها في ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة وعلى ضوء معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٥ أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع  والتي اشارت لتواجد أحد الارهابيين المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة ٤ إرهاب  في قرية تمارات التابعة الى ناحية  زمار غربي نينوى".

وتابعت بالقول، "تم على اثرها وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الثالث لواء المشاة الثالث ٧٣ ومفرزة من مكتب الأمن الوطني في  العياضية، مداهمة منزل الارهابي والقبض عليه وضبط  ٣ بنادق مختلفة و٣ مسدسات صوتية و١٨ مخزن بندقية و٣٠٠ اطلاقة سلاح AK و١٥٠ اطلاقة مسدس صواي بالاضافة الى ناظور نهاري".

وأشارت إلى "تسليم الارهابي الى جهة الطلب والتعامل مع المواد وفق السياقات المعمول بها".

related

الإطاحة بسبعة "إرهابيين" في محافظتين عراقيتين

Date: 2021-02-02 16:40:13
الإطاحة بسبعة "إرهابيين" في محافظتين عراقيتين

اطلاق نار بين الجيش العراقي وداعش بمنطقة فاصلة بين أربيل ونينوى

Date: 2021-08-25 20:24:46
اطلاق نار بين الجيش العراقي وداعش بمنطقة فاصلة بين أربيل ونينوى

قائد عسكري: داعش عاجز عن تهديد الانتخابات في نينوى

Date: 2021-09-18 14:11:27
قائد عسكري: داعش عاجز عن تهديد الانتخابات في نينوى

ناقل سلاح ومتفجرات داعش "ابو اسلام" بقبضة الاستخبارات العراقية

Date: 2021-04-26 17:56:22
ناقل سلاح ومتفجرات داعش "ابو اسلام" بقبضة الاستخبارات العراقية

ضربات جوية تدمر اهدافا لـ"داعش" بين نينوى وصلاح الدين

Date: 2020-05-14 11:03:38
ضربات جوية تدمر اهدافا لـ"داعش" بين نينوى وصلاح الدين

الحشد الشعبي في نينوى ينفي وجود تسلل لداعش من سوريا ويؤشر اخطاراً قائمة

Date: 2021-02-19 10:58:48
الحشد الشعبي في نينوى ينفي وجود تسلل لداعش من سوريا ويؤشر اخطاراً قائمة

بكمين "محكم".. الاستخبارات تطيح بمسؤولين اثنين في داعش

Date: 2021-04-19 20:08:38
بكمين "محكم".. الاستخبارات تطيح بمسؤولين اثنين في داعش

مقابل 50 ألف دولار .. داعش يفرج عن راعٍ اختطفه قبل أيام جنوب شرق الموصل

Date: 2021-07-10 06:55:20
مقابل 50 ألف دولار .. داعش يفرج عن راعٍ اختطفه قبل أيام جنوب شرق الموصل