نينوى.. اعتقال 8 أشخاص يحتالون على الشباب بـ"بتكوين"

شفق نيوز – نينوى

كشف مصدر أمني، يوم الاثنين، عن اعتقال مجموعة مكونة من 8 أشخاص بتهمة التعامل غير المشروع والنصب والاحتيال باستخدام العملة الرقمية "بتكوين" داخل مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من مديرية الجريمة المنظمة في نينوى، نفذت عملية أمنية في منطقة المنصور جنوبي الموصل، أسفرت عن اعتقال 8 متهمين داخل أحد المكاتب، بعد ورود شكاوى من مواطنين تفيد بتعرضهم للاحتيال".

وأضاف أن "المتهمين كانوا يستخدمون العملة الرقمية (بتكوين) كغطاء لعمليات نصب واحتيال على المواطنين، خصوصاً من فئة الشباب، بعد استدراجهم للاستثمار الوهمي".

وأوضح المصدر أن "التحقيقات الأولية بيّنت وجود ارتباطات بين المتهمين وشبكات أكبر تضم مشتركين من داخل وخارج العراق، يجري التحقق من هوياتهم"، مبيناً أن السلطات ضبطت عدداً من الهواتف الذكية وأجهزة حاسوب تحتوي على محادثات وسجلات تحويلات رقمية تُستخدم كأدلة في القضية، فيما تستمر التحقيقات لكشف كامل الشبكة.