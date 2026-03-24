نينوى.. اعتقال 4 متهمين بالهجوم على الأراضي السورية وضبط أسلحتهم

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على أربعة أشخاص يُشتبه بتورطهم في تنفيذ الهجوم الصاروخي باتجاه الأراضي السورية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة مشتركة تمكنت من اعتقال المتهمين في سيطرة عوينات بناحية ربيعة غربي نينوى، بعد ساعات من تنفيذ الهجوم ليلة أمس الاثنين، وذلك بعدما تم تشديد الإجراءات وغلق المنافذ عقب الحادث لتعقب المتورطين".

وأضاف أن "المشتبه بهم كانوا يستقلون عجلة نوع (بيك آب)، وضُبطت بحوزتهم مسدسات وهويات تشير إلى انتمائهم لإحدى تشكيلات الفصائل"، دون تأكيد الجهة التي ينتمون إليها.

وأشار إلى أن "اثنين منهم من بغداد، وثالث من كربلاء، والرابع من قضاء تلعفر في محافظة نينوى"، مؤكداً نقلهم إلى مديرية استخبارات مكافحة الإرهاب في نينوى لاستكمال التحقيق وكشف ملابسات الحادث.

وكانت القوات الأمنية قد أعلنت في وقت سابق ضبط عجلة نوع "كيا حمل" أُطلقت منها صواريخ باتجاه قاعدة خراب الجير، وهي قاعدة سابقة للتحالف الدولي داخل الأراضي السورية.

ويوم أمس الاثنين، أفاد مصدر أمني في محافظة دير الزور السورية، عن تفكيك مجموعة تضم ستة أشخاص يُشتبه بارتباطهم بـ"الحشد الشعبي"، كانوا يعملون على جمع المعلومات وتهريب الأسلحة ضمن المنطقة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة المختصة نفذت عمليات دهم استهدفت مواقع أفراد الشبكة، وجميعهم من الجنسية السورية"، لافتاً إلى أن "التحقيقات لا تزال جارية مع الموقوفين بهدف الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بصلاتهم والمهام التي كانوا ينفذونها".