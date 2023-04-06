نينوى.. اعتقال 4 أتراك دخلوا الى العراق بطريقة "غير شرعية"

شفق نيوز / أعلنت قوات الحشد الشعبي في محافظة نينوى، اليوم الخميس، اعتقال 4 أتراك دخلوا العراق بطريقة غير شرعية ومتهم بقضايا مخدرات جنوب الموصل، مركز المحافظة.

وقال الحشد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "قوة مشتركة من استخبارات قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي واللواء 58 بالحشد الشعبي، تمكنت من إلقاء القبض على أربعة اتراك دخلوا الى العراق بطريقة غير شرعية جنوب الموصل".

وأضاف البيان أن "في سياق متصل تمكنت استخبارات قيادة العمليات من الإطاحة بمتهم بقضايا المتاجرة في المخدرات جنوب الموصل، وقد تم اتخاذ الإجراءات الأصولية القانونية اللازمة بحق المعتقلين".