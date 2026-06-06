نينوى.. اعتقال 3 مراهقين أساءوا للأجهزة الأمنية ببث مباشر

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم السبت، بأن جهاز الأمن العراقي، ألقى القبض على ثلاثة مراهقين ظهروا في مقطع مصور عبر بث مباشر وهم يتلفظون بعبارات مسيئة وغير أخلاقية، على الأجهزة الأمنية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز جهاز الأمن الوطني تمكنت من تحديد هوية ثلاثة مراهقين ظهروا في بث مباشر من منطقة الموصل الجديدة بالجانب الأيمن من المدينة، وهم يتلفظون بألفاظ مسيئة وغير أخلاقية، بينها عبارات تجاوزت على الأجهزة الأمنية".

وأضاف أن "القوة المختصة نفذت عملية أمنية أسفرت عن إلقاء القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق الضوابط والتعليمات النافذة"، مبيناً أن "التحقيقات ما زالت جارية لاستكمال الإجراءات الأصولية وإحالتهم إلى الجهات المختصة".