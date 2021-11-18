نينوى.. اعتقال موظفين حكوميين نفذوا "أكبر" عملية سرقة منذ التحرير

شفق نيوز/ أفاد مسؤول امني كبير، يوم الخميس، باعتقال 5 موظفين في دائرة الماء بمحافظة نينوى عقب اكتشاف ما وصفه بـ"اكبر عملية سرقة" نفذوها منذ 4 اعوام.

وقال المسؤول لوكالة شفق نيوز، إن الموظفين الخمسة كانوا مشتركين في سرقة حصة وقود فروع مديرية الماء في الاقضية والنواحي التي ترد من شركة المنتجات النفطية فرع نينوى، مبيناً أنهم كانوا يقومون ببيع الحصة الخاصة بالأقضية والنواحي والتوقيع نيابة عن مدراء الفروع باستلام الحصة.

وأوضح أن التحقيقات أظهرت أن فروع الدائرة لم تستلم اي وقود منذ تحرير المدينة، وعندما يطابق فريق التحقيقات الوصولات يجدون تواقيع باسماء مدراء الفروع، مما كشف عملية السرقة.

وأكد أنه جرى اعتقال 5 موظفين متورطين بهذه العملية حتى الان، والتحقيق معهم جاري لمعرفة فيما اذا كان هناك شركاء لهم في هذه العملية .

وبين المصدر انهم كانوا يرتبون الوصولات بشكل تظهر فيه رسميتها وتُرفق مع الاوليات كأن الحصص تصل الى الاقضية والنواحي، ولكن الحقيقة ان لتراً واحداً لم يصل الفروع منذ اعوام .