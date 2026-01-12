نينوى.. اعتقال منتحل صفة عقيد وإنقاذ شابة حاولت الانتحار

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الاثنين، باعتقال شخص انتحل صفة عقيد بأحد الأجهزة الأمنية داخل مبنى ديوان المحافظة، بعد قيامه بتهديد عدد من الموظفين والضغط عليهم لتمرير إجراءات مخالفة للقانون.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من جهاز الأمن الوطني نفذت عملية الاعتقال داخل مبنى ديوان محافظة نينوى، إثر ورود معلومات عن قيام المتهم بابتزاز وتهديد موظفين بهدف تسهيل معاملات غير قانونية".

وأضاف أن "المتهم جرى اقتياده أصولياً وعُرض على الجهات القضائية المختصة، لاتخاذ الإجراءات والقرارات القانونية اللازمة بحقه"، مؤكداً "استمرار الأجهزة الأمنية بملاحقة أي محاولات للضغط أو الابتزاز داخل المؤسسات الحكومية".

وفي حادثة أخرى، أفاد المصدر الأمني، بأن قسم الشرطة النهرية التابع لقيادة شرطة نينوى تمكن من إنقاذ شابة حاولت إلقاء نفسها من على جسر الخامس في مدينة الموصل.

وذكر المصدر للوكالة، أن "منتسبي الشرطة النهرية سارعوا إلى موقع الحادث، وتمكنوا من انتشال الشابة من نهر دجلة وإنقاذ حياتها، قبل نقلها لتلقي الإسعافات اللازمة".

وأوضح أن "الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة الأسباب الحقيقية التي دفعت الشابة إلى محاولة الانتحار"، مشيراً إلى أن "التحقيقات الأولية ترجّح وجود مشاكل عائلية كانت وراء الحادثة".