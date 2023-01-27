"شقيقته تسترت عليه".. نينوى.. اعتقال متهم دهس طفلاً ورماه في "مكب نفايات"

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة نينوى، اليوم الجمعة، اعتقال متهم قام بدهس طفل ورميه في مكب نفايات بعد وفاته.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مديرية شرطة النصر في نينوى تمكنت من إلقاء القبض على متهم قام بدهس طفل يبلغ من العمر خمس سنوات في منطقة (حي الميثاق الثانية) والذي فارق الحياة بعد الحادث".

وأضاف البيان أن "المتهم السائق قام بفعل اجرامي شنيع من خلال حمل الطفل بعجلته بعد دهسه ورميه في قطعة أرض فارغة (مكب نفايات)، ومن ثم لاذ بالفرار الى جهة مجهولة"، مبينا انه "تم القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وضبط العجلة التي كان يقودها وتوقيفه لينال جزاءه العادل".

وفي غضون ذلك؛ ابلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أنه تم "إلقاء القبض على شقيقة المتهم بتهمة التستر على موت الطفل وعدم الإبلاغ طوال الأيام الماضية"، مشيرا إلى أن "الحادثة كانت قبل 5 ايام".

ولفت إلى أن "إلقاء القبض كان بالوصول اليه في منزله لان مكان الحادث لم يكن فيه كاميرات وعند المتابعة من حي إلى آخر حتى وصلو الى منزله".