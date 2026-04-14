نينوى.. اعتقال متهم بقتل مواطنة سورية إيزيدية ودفنها غرب الموصل

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، مساء اليوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على متهم بقتل مواطنة سورية إيزيدية ودفنها غرب مدينة الموصل، مشيراً إلى أن الحادثة تعود إلى مطلع العام الحالي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة مشتركة من مديرية مكافحة إجرام تلعفر وخلية الصقور الاستخبارية تمكنت خلال عملية نوعية من اعتقال المتهم الذي أقدم على قتل الضحية ودفنها في منطقة بين ناحية سنوني وقضاء تلعفر".

وأضاف أن "الجثة عُثر عليها في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي وهي مدفونة في العراء، فيما قادت التحقيقات المستمرة لأشهر إلى كشف هوية الجاني وإلقاء القبض عليه مؤخراً".

وتابع المصدر أن "المتهم عُرض على القضاء، الذي قرر توقيفه وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، مع استمرار التحقيقات بحقه".