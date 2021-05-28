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نينوى.. اعتقال قاتل بعد 12 ساعة من ارتكابه جريمة "بشعة" بجاره

Category: أمـن

Date: 2021-05-28T12:28:07+0000
نينوى.. اعتقال قاتل بعد 12 ساعة من ارتكابه جريمة "بشعة" بجاره

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، باعتقال قاتل بعد 12 ساعة من ارتكابه جريمة مروعة بجاره في حي الصديق بالجانب الأيسر من مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الشرطة المحلية اعتقلت قاتلا بعد تنفيذه لجريمة قتل بشعة في أقل من 12 ساعة فقط".

وأوضح أن "الاعتقال تم بعد أن أقدم الجاني على قتل جاره في الساعة الثالثة من فجر اليوم، طعناً بالسكاكين قبل أن يضرم النار في المنزل ويحرق الجثة لإخفاء الجريمة، والهرب من المنزل الواقع في حي الصديق بالجانب الأيسر من مدينة الموصل".

وأضاف المصدر، أن "المجني عليه من مواليد 1971 ويعيش لوحده في المنزل ويمتلك محلا لبيع الملابس في شارع المجموعة الثقافية"، مؤكدا أن "الجاني ما يزال قيد التحقيق لمعرفة أسباب ارتكابه هذه الجريمة".

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