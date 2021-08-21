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نينوى.. "ارهابيون" يفرجون عن مختطف بعد دفع ذويه أموالاً طائلة

Category: أمـن

Date: 2021-08-21T10:05:32+0000
نينوى.. "ارهابيون" يفرجون عن مختطف بعد دفع ذويه أموالاً طائلة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم السبت، بأن عناصر من تنظيم "داعش" افرجوا عن مختطف بعد دفع ذويه أموالاً طائلة باحدى مناطق المحافظة.   

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن عناصر من تنظيم داعش اطلقوا، صباح اليوم، سراح مختطف بعد اخذ فدية مالية من ذويه"، مبيناً أن "عناصر داعش أقدموال على الاختطاف قبل عدة ايام قرب قرية (ابراهيم باول)  الواقعة في قضاء مخمور، وساوموا ذويه على مبلغ مالي كبير".

وأشار المصدر، إلى أن "هناك مختطفين اثنين مازال مصيرهما مجهول حتى الان، وهما من سكنة ناحية القيارة"، لافتاً إلى أن "داعش اختطفهما قبل عشرة ايام تقريباً".

 

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