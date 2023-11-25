نيران صديقة وتدريب عسكري ينهيان حياة شابين جنوبي العراق

شفق نيوز / أفاد مصدران أمنيان، يوم السبت، بمصرع طالب في الكلية العسكرية أثناء عمليات التدريب ضمن محافظة ذي قار، فيما قتل شاب عن طريق الخطأ في محافظة البصرة.

وأبلغ أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، أن "طالبا في الكلية العسكرية بمحافظة ذي قار في العشرينات من عمره، وهو من أهالي العاصمة بغداد، لقي مصرعه بعد سقوطه من علو شاهق أثناء عمليات التدريب في الكلية"، لافتا إلى أن "الجثة نقلت إلى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية".

وفي البصرة، أخبر مصدر آخر، الوكالة، أن "شخصا يعمل على تجريب سلاحه نوع (كلاشنكوف) في منطقة الحيانية وسط البصرة، وبالخطأ أقدم على قتل صديقه الذي كان بجانبه"، مشيرا إلى أن" قوة أمنية طوقت مكان الحادث وسهلت نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، واعتقال الجاني على الفور".