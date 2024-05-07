نيران تشتعل بعجلة حكومية في بغداد.. صور وفيديو

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الثلاثاء، باحتراق عجلة حكومية في بغداد.

وأخبر مصدر وكالة شفق نيوز، إن حادث احتراق وقع داخل عجلة نوع بيك آب حكومية تابعة لمؤسسة الشهداء عند تقاطع الرواد في منطقة المنصور، مبينا ان اشتعال النيران كان بشكل مفاجئ، مما أثار حالة من الذعر بين المارة بسبب انفجار خزان الوقود.

وبينما تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق بسرعة ومنع امتداده إلى المباني المجاورة، إلا أن الحادث خلف أضراراً مادية كبيرة في المركبة.

وفي سياق متصل، ذكر المصدر، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب الحريق راجع إلى تماس كهربائي في نظام السيارة.