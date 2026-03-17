نيران "أباتشي" تطال موقع الفرقة الثامنة بالجيش العراقي في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، ليل الثلاثاء، بأن مقرا للجيش العراقي، تعرض إلى إطلاق نار من طائرة "أباتشي" أميركية، خلال عملية لها بعد استهداف لواء في الحشد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طائرة أباتشي هجومية أميركية، وبعد استهداف مقر اللواء 40 في الحشد الشعبي، نفذت عملية تمشيط للمنطقة".

وأضاف أن "مقر اللواء 40، مشترك مع الفرقة الثامنة في الجيش العراقي، وخلال إطلاق النار من طائرة الأباتشي، ترعض موقع الجيش أيضا لإطلاق النار، دون أي إصابات، بل تسبب فقط بدمار جزئي في بنية الموقع".

ومساء اليوم، تعرض اللواء 40 في الحشد الشعبي، بقضاء الدبس في كركوك، لقصف أميركي.