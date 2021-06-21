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"نهوة عشائرية" تنهي حياة فتاة بالنجف والإطاحة بعشرات المطلوبين في كركوك

Category: أمـن

Date: 2021-06-21T19:55:06+0000
"نهوة عشائرية" تنهي حياة فتاة بالنجف والإطاحة بعشرات المطلوبين في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بمقتل فتاة في محافظة النجف اثر مشاجرة و"نهوة عشائرية".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة من مواليد 2004 قتلت نتيجة إصابتها بطلق ناري بمنطقة الصدر، في حي القدس بمحافظة النجف، اثر مشاجرة بين اخوتها وأبناء عمها"، لافتا الى أن "الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وفي سياق آخر، أعلنت قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك القبض على عشرات المطلوبين بينهم ارهابيون.

وذكر بيان للقيادة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قواتها وخلال الـ48 ساعة الماضية القت القبض على 4 مطلوبين وفق المادة 4/1 ارهاب وعلى 39 مطلوبا وفق مواد قانونية اخرى".

واشار البيان الى "الاستيلاء على 6 عبوات ناسفة ومجموعة من الاعتدة وهاون 60 ملم وقنبرتي هاون 60 ملم وصاروخ دبابة 122 ملم وعلى بندقية كلاشنكوف".

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