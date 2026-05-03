نهوا "رعب الشعلة".. السجن 15 عاماً لعصابة سطو مسلح أرهبت جانباً من بغداد

شفق نيوز - بغداد

أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكماً، بالسجن لمدة (15) سنة بحق عصابة مكوّنة من ثلاثة متهمين، بعد إدانتهم بتنفيذ عمليات تسليب استهدفت ثلاثة دور سكنية ضمن قاطع قسم الشعلة في جانب الكرخ من العاصمة بغداد.

ووفقا لبيان صادر عن قيادة شرطة الكرخ، جاء الحكم بعد استكمال الإجراءات التحقيقية وجمع الأدلة الكافية التي أثبتت تورط المتهمين بتهديد المواطنين باستخدام السلاح وسرقة ممتلكاتهم، من خلال تنفيذ عملياتهم بأسلوب "إجرامي منظم أثار الخوف بين الأهالي".

من جانبها أكدت مديرية مكافحة اجرام الكرخ كما في البيان استمرارها في ملاحقة العصابات الخارجة عن القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين.

كما دعت المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي حالات مشبوهة عبر الجهات المختصة، دعماً للجهود المبذولة في فرض الأمن.