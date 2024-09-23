"أنهوا حياتها بصورة وحشية".. الإعدام لقتلة "رضيعة" في النجف و"إرهابيين" من بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، أن محكمة جنايات المحافظة اصدرت حكمين جنائيين بحق إرهابيين من العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكماً بالسجن مدى الحياة بحق ارهابي بتهمة تفجير عبوة ناسفة ضد القوات الامنية، فيما أصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق ارهابي اخر".

وبين المصدر، ان "القرارين صدرا وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

من جانب اخر، افاد مصدر امني في محافظة النجف، بان محكمة جنايات المحافظة أصدرت حكما جنائيا بحق مدانين اثنين بقتل طفلة رضيعة بطريقة وحشية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "محكمة جنايات النجف اصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق متهمين إثنين تمت ادانتهما بقتل طفلة رضيعة عمرها (2 سنة) بطريقة وحشية، من خلال التمثيل بجثتها حيث قاموا بقلع قلبها وتهشيم رأسها وحرق اطراف جسدها".

واضاف المصدر، ان " القرار صدر استناداً لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".