نهر يبتلع شخصين بحادثين منفصلين في العراق

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة النهرية في كركوك، يوم الأحد، عن مصرع شخص بحادث مروري جنوب غربي المحافظة، فيما عُثر على جثة شخص آخر انتحر في محافظة المثنى، في حين تم إنقاذ امرأة من الغرق في بغداد.

وابلغ مدير الشرطة النهرية في كركوك، العميد نوزاد والي، وكالة شفق نيوز، بمصرع شخص بعد سقوط عجلة كان يقود في النهر الواقع في قضاء الدبس جنوب غربي المحافظة.

من جانب آخر، انتشلت الشرطة النهرية في المثنى، جثة شخص كان قد ألقى بنفسه في مياه نهر الفرات يوم الخميس الماضي، مبينة أن الغواصين عثروا على الجثة بالقرب من جسر الشهداء في مدينة السماوة، وتم تسليمها إلى دائرة الطب العدلي لاتخاذ الإجراءات الأصولية.

وعلى صعيد متصل، قال مصدر أمني في بغداد، لوكالة شفق نيوز، إن الشرطة النهرية تمكنت من إنقاذ امرأة ألقت بنفسها في نهر دجلة من على جسر الباب المعظم وسط بغداد، في محاولة للانتحار، دون ذكر مزيد من التفاصيل.