نهر الكوفة يبتلع زائراً إيرانياً

شفق نيوز/ أعلنت شرطة الكوفة بمحافظة النجف، يوم الخميس، انتشال جثة زائر ايراني قضى غرقاً في نهر الكوفة.

وذكر بيان للشرطة ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "من خلال ورود معلومات بوجود غريق في نهر الكوفة، توجهت على الفور مفارز الشرطة النهرية إلى مكان الحادث وتم تدخل فريق من غواصي الشرطة النهرية، وبعد البحث في عمق النهر تم العثور على جثة الغريق الإيراني".

وأشار البيان الى أنه "بالرغم من التحذيرات التي أطلقتها القيادة بعدم السباحة في الأماكن الخطرة وغير المؤمنة من خلال عمل افلام توعوية للمواطنين وحثهم بعدم السباحة، لكن نأسف لفقدان بعض شبابنا أرواحهم وعدم مبالاتهم للتوجيهات".