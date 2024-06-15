نهار ملتهب في بغداد والنجف.. 4 شباب يلقون حتفهم بانتحار وغرق وإطلاق نار

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم السبت، بمصرع وغرق 4 شباب بحوادث منفصلة في محافظتي بغداد والنجف.

وقال مصدر في بغداد لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً تولد 2006 أقدم على الانتحار بأسلوب شنق نفسه بواسطة حبل معلق بسقف المنزل ضمن منطقة الرواد في المنصور، ولم تعرف أسباب الانتحار".

والى مدينة الصدر شرقي العاصمة، حيث أبلغ المصدر، الوكالة، بالعثور على جثة شاب في العشرينيات من العمر مرمية على جانب الطريق، موضحاً أن الجثة بدت عليها اثار اطلاق نار بمنطقة الرأس.

وفي الجادرية وسط العاصمة، اشار الى "مصرع عامل واصابة آخر نتيجة سقوطهما من رافعة مسح الزجاج في بناية البنك المركزي القديمة في شارع الرشيد"، مبيناً أن "المصاب الثاني حالته خطرة نتيجة تعرضه لكسر في الظهر".

وفي بغداد أيضاً، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين مطلوبين وفق المادة 405 قتل عمد ضمن منطقة الوردية في ناحية جسر ديالى.

وفي النجف، ابلغ مصدر امني الوكالة بغرق شخصين أحدهما يبلغ من العمر 10 سنوات والاخر 17 عاماً قرب جسر ام عباسيات المجاورة لمعمل البيبسي، مشيراً الى أن مفارز الغواصين النهرية اخرجت الجثتين وتم نقلهما للطب العدلي.