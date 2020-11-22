نكسة "المسحك".. مسؤول: داعش متواجدون بجبال مكحول في بيجي بشكل "رسمي"

شفق نيوز/ اعلن مسؤول حكومي في صلاح الدين، يوم الأحد، البدء بخطة تحصين وتحوطات لمواجهة "الاهداف المتحركة" لتنظيم داعش شمالي صلاح الدين وهجماته المباغتة والتطور التسليحي الذي يمتلكه في تلك المناطق على خلفية الخرق الأمني في منطقة "المسحك" الذي راح ضحيته 18 شخصا بين قتيل وجريح من بينهم ضابط برتبة عقيد.

وقال مدير ناحية الزوية محمد زيدان لوكالة شفق نيوز؛ ان "قيادة عمليات صلاح الدين وبالتنسيق مع ادارة المحافظة بدأت بخطة تحصينية جديدة لمواجهة أية هجمات أو ضربات مباغتة لتنظيم داعش في مناطق شمالي بيجي "الزوية والمسحك".

وبين زيدان؛ أن "الخطة تتضمن نصب عدة نقاط مرابطة وكاميرات حرارية لمراقبة ورصد الأهداف المتحركة لداعش والتي لا يمكن السيطرة عليها او اجتثاثها بعمليات أمنية جوالة ومؤقتة".

وأكد مدير ناحية الزوية، ان "عناصر داعش تمتلك اسلحة قنص حديثة تحوي نواظير ليلية متقنة وان 7 ضحايا في كمين المسحك إصاباتهم في الرأس ما يؤكد امتلاك داعش لاسلحة متطورة لا تمتلكها القطعات الامنية".

وأشار الى وجود عناصر داعش في سلسلة جبال مكحول شمالي بيجي بشكل "رسمي" يعلم به الجميع وان عملية المسحك رد فعل انتقامي على العمليات الامنية الاخيرة في جبال مكحول التي نفذتها تشكيلات الحشد والقطعات الأمنية المشتركة.

واعتبر زيدان نكسة "المسحك" نتاج لـ"فزعة انسانية" للاهالي وقوات الامن والشرطة لإنقاذ عائلة سقطت بكمين لداعش الا ان التنظيم الارهابي خطط لكمين غادر باتقان.

ودعا الحكومة والوزارات الامنية الى العمل الأمني الفاعل لبسط الامن والاستقرار في شمالي صلاح الدين والتي لازالت تعد مناطق منكوبة امنيا لم تتنفس الطمأنينة حتى الآن على الرغم من عودة الحياة الطبيعية اليها منذ سنوات.

وأعلن محافظ صلاح الدين وكالة اسماعيل خصير هلوب، الحداد ثلاثة أيام حدادا على أرواح ضحايا الهجوم الذي نفذه داعش في المحافظة.

وقال هلوب في بيان ان الحداد يبدأ من يوم الاحد 22 – 11 - 2020 وفي عموم المحافظة.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات الإدارية ومديري الدوائر باتخاذ ما يلزم حول تنفيذ الحداد وانزال العلم العراقي في الدوائر.

وسقط 10 اشخاص واصيب خمسة اخرون بجروح بينهم الشرطة أحدهم العقيد ابراهيم معجل ابراهيم مدير شرطة المسحك بقضاء بيجي شمالي صلاح الدين بهجوم شنه تنظيم داعش ليلة أمس.

وذكر مصدر امني أن 8 جرحى سقطوا أيضاً جراء الهجوم وهم من أفراد الأمن والمدنيين الذين ساندوا قوات الأمن، إذ لا يزال الجرحى يتلقون العلاج.

وأكد المصدر وصول قوة من فوج مغاوير صلاح الدين الرابع الى منطقة المسحك لملاحقة وتعقب جيوب وعناصر داعش في مناطق شمالي بيجي وناحية الزوية والمسحك.

وكان مدير ناحية الزوية شمالي قضاء بيجي محمد زيدان قد أبلغ وكالة شفق نيوز، بتعرض سيارة تقل مدنيين إلى هجوم مزدوج بعبوة ناسفة وإطلاق، قبل أن يتم جر قوات الأمن إلى كمين نصبه مسلحو التنظيم في مكان الانفجار.