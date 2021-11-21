نقيب فناني ميسان: مجهولون يحطمون بوابة النقابة للمرة الثالثة

شفق نيوز/ أعلن نقيب الفنانين في محافظة ميسان محمد عطية يوم الأحد؛ قيام مجهولين بكسر باب نقابة الفنانين لأسباب مجهولة، مشيرا إلى أن هذه المرة الثالثة التي يتعرض مقر النقابة لمثل هكذا "استهداف خطير" حسب وصفه.

وقال عطية لوكالة شفق نيوز؛ إن "حالة الاستهداف التي تعرض لها مقر النقابة في ميسان يتمثل بكسر باب النقابة، ومن ثم التجول داخلها ثم يخرجون منها دون المساس بأي شيء".

واضاف نقيب فناني ميسان؛ أن "النقابة لا تستطيع نصب كاميرات مراقبة بسبب عدم وجود المقدرة المالية".

وتابع أن "الاجهزة الامنية دائما ما تسجل الاعتداء ضد مجهول، وسنقدم غدا شكوى أخرى حول هجوم اليوم عسى وان يتم التعرف على المعترضين على وجود الفن بميسان، حتى يتم تكسير باب نقابها بهذا الشكل".

وذكر عطية؛ أن أعضاء النقابة سيقومون غدا بوقفة احتجاجية أمام مبنى النقابة لغرض استنكار الاعتداءات المتكررة على مقر الفن الرئيسي بميسان".