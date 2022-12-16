شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مطلع، يوم الجمعة، عن نقل قرابة 2000 موظف مدني من قيادات الشرطة الى الاحوال المدنية والجوازات والمرور.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم نقل 1898 موظفاً مدنياً من قيادات الشرطة وباقي القطعات إلى مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة والمرور في محافظات عملهم".

واوضح ان "ذلك جاء بناءا على موافقة وكيل وزارة الداخلية الأقدم الدكتور حسين العوادي"، مشيراً الى ان "امر مباشرتهم سينفذ يوم الأحد المقبل".