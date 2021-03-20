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نقل ضباط وإيقاف آخرين في الأنبار بسبب تواطؤهم مع "خلايا الكاتيوشا"

Category: أمـن

Date: 2021-03-20T13:18:06+0000
نقل ضباط وإيقاف آخرين في الأنبار بسبب تواطؤهم مع "خلايا الكاتيوشا"

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في مديرية شرطة محافظة الانبار، يوم السبت، عن موافقة وزارة الداخلية على نقل ضباط "متواطئين" مع ما بات يُعرف بـ"خلايا الكاتيوشا".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة وافقت على طلب مقدم من قبل قائد شرطة الانبار الفريق هادي رزيج، لنقل عدد من الضباط ومدراء شرطة الاقضية الغربية من المحافظة".

وبين أن "أحد الضباط الذين تمت الموافقة على نقلهم، هو مدير شرطة قضاء القائم، غربي الانبار، محمد الفهداوي، وعدداً من ضباط الاستخبارات".

وأشار المصدر، إلى أن "الإجراء جاء بعد ورود معلومات تشير إلى تواطؤ مجموعة من الضباط في المناطق الغربية مع (خلايا الكاتيوشا) التي استهدفت في أوقات سابقة قاعدة عين الأسد الجوية".

وأضاف أن "التحقيق مع الضباط الذين تم صدور أوامر بنقلهم، جارٍ لغاية الآن، ومع أن كتاب الوزارة لم يصل حتى الان الا ان الضباط تم عزلهم عن مواقعهم، وهناك توقعات تشير إلى تواطؤهم مع القوى التي نفذت هجوماً على قاعدة عين الأسد الجوية، في وقت سابق".

من جهته، نفى مدير شرطة القائم محمد الفهداوي، في تصريح لشفق نيوز، تواطؤه مع "خلايا الكاتيوشا"، مؤكداً أن "أوامر النقل هي إجراءات وزارية تنفذ كل ثلاث سنوات، لعدم السماح لمدراء الشرطة بالبقاء في المنصب لأكثر من ثلاثة أعوام".

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