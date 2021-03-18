نقل ضباط ونصب كاميرات على خلفية استهداف رتل التحالف الدولي في الانبار

شفق نيوز/ كشف مسؤول في قيادة شرطة الأنبار، يوم الخميس، عن نقل ضباط وتغيير مواقع أفواج شرطة الطوارئ، على خلفية التفجير الذي استهدف رتلاً لوجستياً للتحالف الدولي في المحافظة.

وقال المسؤول لوكالة شفق نيوز، إن "قائد شرطة الانبار قام على خلفية الانفجار بفتح تحقيق مع عناصر الشرطة، وذلك بعد أن ثار غضبه عند التأكد من عطل في كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث".

وأضاف أن "قائد الشرطة سيقوم بنقل ضباط وتغيير بمواقع أفواج شرطة الطوارئ، كما أنه وجه بإجراء كشف على كل كاميرات المراقبة في المحافظة، ونصب بديلة عن الكاميرات المعطلة لأسباب مجهولة".

وذلك بعد ساعات من انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للدعم اللوجستي التابع لقوات التحالف الدولي، على الطريق الدولي السريع قرب ناحية الصقلاوية شرقي محافظة الانبار، مما أدى إلى احتراق جزء من عجلات الرتل وكانت محملة بالاخشاب، وتم على إثرها استدعاء فريق الدفاع المدني لإخماد الحريق، وتم بعدها فتح الطريق السريع الرابط بين الانبار وبغداد وصولا إلى عدد من دول الجوار، وذلك بعد إغلاقه لأكثر من ساعتين.

يشار إلى أن هذا الرتل تعرض لثلاثة تفجيرات اليوم، ففي وقت سابق أفاد مصدر أمني بانفجار عبوة ناسفة على رتل تابع لقوات التحالف الدولي التي تقودها أميريكا، جنوبي العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن الانفجار تم بعبوة ناسفة انفجرت على الرتل في الطريق السريع في محافظة المثنى.

وأضاف أن الانفجار لم يؤدِ إلى أي خسائر بشرية أو مادية.

وقبل ساعات قليلة استهدف انفجار مماثل الرتل نفسه عند مروره في محافظة الديوانية جنوبي العراق، من دون تسجيل خسائر.

ومساء اليوم أفاد مصدر أمني، بانفجار عبوة ناسفة على رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي، أثناء مروره في محافظة بابل، في ثاني حالة استهداف خلال ساعات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق السريع في محافظة بابل، انفجرت مساء اليوم أثناء مرور رتل التحالف الدولي، من دون تسجيل اصابات تذكر.

وهذا ثاني رتل للتحالف الدولي يتم استهدافه اليوم،