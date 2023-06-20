نقلها الخاطفون من ديالى الى واسط.. الأمن الوطني يحرر مختطفة

شفق نيوز/ تمكن جهاز الأمن الوطني يوم الثلاثاء، من تحرير مختطفة وإلقاء القبض على خاطفيها.

وذكر بيان للامن الوطني ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "بعد ورود شكوى عن عملية خطف إمرأة من محافظة ديالى ونقلها إلى محافظة واسط، كثف جهاز الأمن الوطني في واسط جهوده الاستخبارية والميدانية للتوصل إلى مكان المختطفة".

وأشار إلى أنه "بعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارزنا من التعرف على مكان تواجد المختطفة وتحريرها والقبض على الخاطفين البالغ عددهم شخصين إثنين في عملية اتسمت بالدقة وسرعة التنفيذ".

ولفت البيان إلى انه "قد تبين من خلال التحقيق أن المرأة تعرضت للتهديد من قبل العصابة قبل أن يتم خطفها، كما ونقلت من محافظة إلى أخرى تحت التهديد والترهيب".

وجرى إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لينالا جزاءهما العادل وفقاً للقانون وفقا للبيان.